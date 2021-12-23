Путин надеется, что система постковидной диспансеризации в РФ будет расширяться

Работа по восстановлению здоровья россиян после перенесенного коронавируса на сегодняшний день оставляет желать лучшего, заявил на ежегодной пресс-конференции Президент России Владимир Путин. Он выразил надежду на то, что эта система в дальнейшем будет расширяться.

По словам главы государства, всего около 1 млн переболевших граждан в России уже прошли диспансеризацию.

«Постковидное восстановление, диспансеризация достаточно эффективно сказываются на здоровье людей», – заметил он.

По мнению Путина, сложности здесь могут быть вызваны предубеждениями насчет диспансеризации и опасениями людей столкнуться с инфекцией в местах проведения постковидного восстановления.

«Хочу сказать, что наши медики делают все, чтобы обеспечить безопасность пациентов и оказать им помощь. Мы знаем, что после коронавируса люди особенно в этом нуждаются, ведь ковид бьет по всей системе организма, по сосудам, внутренним органам. И даже мозг может быть поражен», – отметил российский лидер.

Он выразил мнение, что система диспансеризации должна всегда работать устойчиво, системно, в том числе вне коронавирусных сложностей и вызовов, так как в России имеются все необходимые для этого возможности.

«Я очень надеюсь, что эта система будет расширяться, все условия созданы для этого», – подчеркнул Президент.