«Вину признаю»: директор фирмы украл миллионы на стройке отдела полиции «Сафиуллина»

До суда дошло дело гендиректора фирмы-субподрядчика, которая работала на строительстве ОП «Сафиуллина», его обвиняют в хищении 6,9 млн из федерального бюджета. Прошлой весной руководитель компании-подрядчика, которому предъявили хищение 20 млн по тому же контракту, уже получил 5 лет колонии. Подробности из зала суда – в репортаже ИА «Татар-информ».

Вахитовский суд Казани начал рассмотривать уголовное дело Алексея Егорова, генерального директора фирмы «Поволжье 2015» – субподрядчика строительства ОП «Сафиуллина» Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани начал рассматривать уголовное дело Алексея Егорова, генерального директора фирмы «Поволжье 2015» – субподрядчика строительства отдела полиции «Сафиуллина». По версии следствия, Егоров похитил из федерального бюджета 6,9 млн рублей, выставив эту сумму сверх реальных затрат по монтажу систем вентиляции и кондиционирования. К слову, подсудимый свою вину признает.

«"Поволжье 2015" использовалось для введения в заблуждение исполнителей работ»

Проект строительства «Комплекса зданий на ул. Сафиуллина» для нужд МВД по РТ подготовили еще в 2013 году, стоимость всех работ покрывал федеральный бюджет – здание попало в соответствующую федеральную программу.

В 2015 году выбрали генерального подрядчика строительства, им стала компания «Татнефтегазстрой-Инвест». Ее единственным учредителем и генеральным директором был Рустем Хамидуллин, который, к слову, еще в апреле прошлого года выслушал обвинительный приговор по делу о мошенничестве при строительстве того же ОП «Сафиуллина».

Почти сразу после получения контракта генподрядчик «ТНГС-И» заключил договор с генеральным субподрядчиком по всем видам работ – компанией «Поволжье 2015». Изначально учредителем фирмы являлся некий Игорь Пичугин.

Егоров, как считает следствие, по указанию Хамидуллина, вывел 6,9 млн рублей на расчетные счета фирм-однодневок, сообщила помощник прокурора Вахитовского района Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«В 2016 году Егоров, действуя по указанию Хамидуллина, приобрел стопроцентную долю в уставном капитале "Поволжье 2015" у Пичугина. В дальнейшем, когда Егоров стал единственным учредителем и директором компании, фактическое руководство ей осуществлял Хамидуллин, который выполнял в нем организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции, а именно принимал решение о заключении сделок, вел переговоры с контрагентами, распоряжался деньгами на расчетных счетах организации», – зачитала сегодня представитель гособвинения старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова.

Именно «Поволжье 2015» заключало контракты с исполнителями работ, через компанию проходили все деньги, часть которых, по версии следствия, осела в карманах владельцев компаний подряда и субподряда.

«"Поволжье 2015" использовалось для введения в заблуждение непосредственных исполнителей строительно-монтажных работ на строительном объекте о том, что за выполненные работы будут осуществляться расчеты», – отметила старший помощник прокурора.

Завысил реальную стоимость на 6,9 млн

Эпизод, предъявленный Егорову, связан с контрактом на установку системы вентиляции и кондиционирования. По версии обвинения, в феврале 2017 года Егоров и Хамидуллин обратились к руководителю компании «ЭПС Инжиниринг» Хамитову с целью покупки необходимого оборудования. По расчетам фирмы, общая стоимость контракта составила 17,7 млн рублей.

«Вину мы признаем, мы просто хотим определить роль Егорова во вмененном ему преступлении», – отметил адвокат Андрей Кропотов (справа) Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Егоров, действуя по предварительному сговору с Хамидуллиным, заключили договор между "Поволжье 2015" и "ЭПС Инжиниринг" на поставку и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на сумму 17 млн 726 тыс. рублей. Хамидуллин, достоверно зная, что стоимость оборудования, предоставленная "ЭПС Инжиниринг", значительно ниже стоимости оборудования, утвержденного сметой, с целью придания своим действиям законного характера, путем замены указанного оборудования и внесением изменений в проектно-сметную документацию, подготовил ведомости о стоимости материалов и оборудования, завысив их фактическую стоимость на 6 млн 852 тыс. рублей», – следует из гособвинения.

Соответствующие документы с завышенной стоимостью оборудования были направлены в МВД по РТ. После того как «ЭПС Инжиниринг» произвели все необходимые работы, Егоров и Хамидуллин, как утверждает следствие, подготовили накладные, в которых также завысили стоимость произведенных работ.

«В соответствии с заключением экспертиз установлено, что стоимость оборудования по системе вентиляции и кондиционирования, отраженная в документах, составленных между "ЭПС Инжиниринг" и "Поволжье 2015", составляет 10 млн 79 тыс. рублей, между «ТНГС-И» и УМВД по РТ – 16 млн 933 тыс. рублей», – заключила Маслова.

Выслушав предъявленное ему обвинение, Егоров заявил, что полностью признает вину Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Указанная сумма была перечислена на счет «ТНГС-И» из федерального бюджета. После чего Егоров, как считает следствие, по указанию Хамидуллина, вывел 6,9 млн рублей на расчетные счета фирм-однодневок, которые фактически никаких работ по строительству ОП «Сафиуллина» не выполняли.

Выслушав предъявленное ему обвинение, Егоров заявил, что полностью признает вину.

«Поскольку мой доверитель признает вину, соответственно, позиция защиты не должна существенно отличаться. Вину мы признаем, мы просто хотим определить роль Егорова во вмененном ему преступлении. Эта роль не настолько активна, как указывают органы предварительного следствия», – объяснил ИА «Татар-информ» адвокат обвиняемого Андрей Кроптов.

Генподрядчик отправился в колонию на 5 лет

Отметим, что Хамидуллин, которому помимо указанного эпизода было также предъявлено обвинение в уводе средств пяти компаний, уже выслушал обвинительный приговор. Общий ущерб по этому делу составил более 20 млн рублей.

В апреле суд назначил Хамидуллину пять лет колонии общего режима Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Как удалось установить суду, Хамидуллин вводил в заблуждение непосредственных исполнителей строительно-монтажных работ на полицейском объекте, заключая от имени «Поволжья 2015» договоры, согласно которым исполнители за свой счет должны были закупить оборудование и материалы, выполнить работы, полной оплаты которых так и не дождались.

После окончания строительства четверо из них – компании «СТЦ Максвелл», «АВН-интеграция», «ЭПС Инжиниринг», «Донат» – предъявили к «Поволжью 2015» финансовые претензии. «СТЦ Максвелл» заявил, что подрядчик недоплатил ему 4 млн 61 тыс. рублей, «АВН-интеграция» – 4 млн 557 тыс., «ЭПС Инжиниринг» – 3 млн 172 тыс., а «Донат» – 1 млн 537 тысяч. Общая сумма претензий превысила 14 млн рублей.

Суд назначил Хамидуллину пять лет колонии общего режима. Плюс ко всему, он должен будет возместить причиненный ущерб.

Новое здание ОП «Сафиуллина» было открыто в 2017 году. Генеральным подрядчиком в строительстве выступила компания «Татнефтегазстрой-Инвест» Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, что новое здание ОП «Сафиуллина» было открыто в 2017 году. Генеральным подрядчиком в строительстве выступила компания «Татнефтегазстрой-Инвест». На церемонии открытия присутствовали Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МВД по РТ Артем Хохорин.

В новом отделении появились тир, сауна, евромойка для служебных машин, а двери камер сделали прозрачными – такое решение было принято после инцидента 2012 года, когда в ОП «Дальний» (нынешний «Сафиуллина») погиб заключенный Сергей Назаров. Всего на строительство ушло порядка 300 млн рублей.