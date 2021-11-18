Вину признал, но остался в СИЗО: главе ФСС РТ продлили арест по делу о взятке

Арест на два месяца продлили главе Фонда социального страхования Татарстана Павлу Лоханову. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Приволжского районного суда Казани.

Напомним, что Павла Лоханова задержали по делу о взятке, причем с поличным. Его поймали, когда мужчина должен был передать ему 2,4 миллиона рублей. Ранее мужчина категорически отрицал свою вину, однако сегодня во время процесса обвиняемый неожиданно сменил позицию и заявил, что признает свою причастность.

Так или иначе, суд снова принял сторону следствия и оставил Лоханова под стражей. В СИЗО он пробудет еще два месяца.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Приволжский районный суд Казани арестовал главу Фонда социального страхования республики по делу о взятке.

Осенью прошлого года Фонд заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт на поставку спецсредств для инвалидов. Сумма закупки составила порядка 56 миллионов рублей. Позже сотрудники Фонда выявили нарушения условий контракта со стороны «РСМ-Мед». Они подали на компанию иск, чтобы взыскать неустойку.

В августе этого года руководство компании встретилось с главой ФСС. Лоханов предложил им посодействовать, чтобы снизить размер неустойки, правда за вознаграждение в 4 млн рублей.

Главу ФСС задержали во время передачи части обещанных денег.