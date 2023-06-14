«Были бы у нее миллионы, жила бы по-другому»: кассирша банка уверяет, что деньги не крала

Подозреваемую в краже более 14 миллионов рублей Светлану Астафьеву завели в зал суда в наручниках

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сдала в инкассацию подделки и исчезла»

Сегодня в Ново-Савиновском районном суде огласили обвинительное заключение по громкому делу о краже более 14 миллионов рублей из отделения «Банка Казани». Преступление совершено было еще в июне 2016 года. Подозрения пали на 46-летнюю, сейчас уже бывшую, заведующую кассой отделения банка на улице Адоратского Светлану Астафьеву. В день, когда обнаружили пропажу, женщина таинственным образом исчезла вместе с мужем.

Пять лет кассирша находилась в федеральном розыске, задержать ее удалось год назад благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в одном из храмов Санкт-Петербурга. Женщина попала в кадр, о том, где она находится, стало известно полицейским.

По версии следствия, 16 июня 2016 в офис банка на улице Адоратского приехала инкассация, которой Астафьева сдала наличность. В головном офисе выяснилось, что инкассаторы вместо настоящих банкнот привезли «билеты банка приколов». Итого пропали 14 с половиной миллионов рублей . В числе первых под подозрение попали инкассаторы. Но исчезновение старшего кассира сразу же изменило ход следствия.

После задержания беглую кассиршу отправили в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье о присвоении в особо крупном размере. Вину она до сих пор не признала и уже целый год просит, чтобы ее отпустили под домашний арест. Очевидно, то, что она в течение пяти лет скрывалась от следствия, не дает суду повода для доверия.

Сегодня на судебное заседание никто из родных Астафьевой, так же как и в прошлый раз, не пришел. Муж, который по версии следствия, скрывался вместе с ней, фигурирует в деле лишь как свидетель.

В очередной раз Астафьеву завели в зал суда в наручниках, началось заседание. Выяснилось, что сегодня планировалось допросить сотрудников банка, но никто из нужных суду не явился. От банка пришли только двое – женщина, которая изъявила желание присутствовать как слушатель, и Александр Палагин – представитель банка. Представился суду доверенным лицом.

Вину Астафьева до сих пор не признала и уже целый год просит, чтобы ее отпустили под домашний арест Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Анисимов явиться не смог – находится в очередном отпуске», – объяснил Палагин.

Суд предоставил слово гособвинителю Рамилю Гильмутдинову. Большая часть судебного документа состояла из перечисления служебных обязанностей старшего кассира банка. Выяснилось, что Светлана Астафьева – единственная, кто проводил ревизию ценностей. В кассе к концу дня она должна была оставлять не более двух миллионов рублей, остальное требовалось сдавать инкассаторам.

Только спустя примерно 20 минут чтения обвинительного заключения стали известны подробности пропажи миллионов.

«В период времени с 30 марта по 15 июля 2016 года, более точные время и даты предварительным следствием не установлены, Астафьева, занимая должность заведующей дополнительного офиса “Савиново”, зная, что по месту работы нареканий не имеет, что за период работы проводилась ревизия ценностей, а также что другими сотрудниками банка ревизия не производится, желая приобрести выгоду, приняла решение о хищение денежных средств в особо крупном размере», – зачитал представитель прокуратуры.

Как указано в материалах дела, Астафьева прошла в хранилище банка, где хранились порядка 15 миллионов рублей. Изготовила так называемые «куклы» – по краям пачки заложила настоящие банкноты, а внутрь поместила билеты банка приколов.

Таким образом 15 миллионов превратились в чуть больше 290 000 рублей. В таком виде она и заложила пачки с фальшивками в инкассаторскую сумку и отправила в головной офис, считает следствие. Именно в головном офисе раскрылась подмена.

Когда гособвинитель закончил зачитывать документ, судья поинтересовался у Астафьевой, понятно ли ей предъявленное обвинение. Как именно кассирша выносила деньги из банка не уточнялось.

«Понятно», – коротко ответила она. И добавила: «Вину не признаю».

Александр Палагин объяснил, что является доверенным лицом другого сотрудника банка – Анисимова, занимающего руководящую должность Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Билеты банка приколов и четыре тысячи долларов США»

После этого суд решил допросить представителя банка. Александр Палагин объяснил, что является доверенным лицом другого сотрудника банка – Анисимова, занимающего руководящую должность. Именно Анисимов в деле числится потерпевшим.

«Я работаю с весны 2012 года. Насколько знаю, Астафьева работала с 2008 года. Лично с ней я не знаком, ну, может быть, где-то пересекались в офисе. Знаю, что в 2016 году в головной офис поступила инкассаторская сумка, в которой находились билеты банка приколов и доллары США на общую сумму 4 800, вместо 14 миллионов 560 тысяч рублей. После этого была проведена служебная проверка, с итогами которой я не знаком. Больше мне добавить нечего», – заключил представитель банка.

Гособвинитель предложил суду зачитать показания неявившихся свидетелей, однако Астафьева и ее адвокат начали возражать – попросили, чтобы суд допросил их лично. Суд поддержал их требование и судебное заседание решили отложить.

Адвокат Астафьевой Антон Казанцев рассказал, что его подзащитная отказывается от каких-либо комментариев Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Жила в Санкт-Петербурге и работала в церкви»

Адвокат Астафьевой Антон Казанцев уже после процесса рассказал «Татар-информу», что его подзащитная отказывается от каких-либо комментариев, даже во время следствия, она воспользовалась статьей 51-й Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против самого себя.

«Она жила в Санкт-Петербурге и работала в церкви. Будь у нее такая сумма, полагаю, она вела бы совсем другую жизнь», – добавил он.

Виновата ли Светлана Астафьева в краже миллионов или стала жертвой подставы других сотрудников банка? От ответа на этот вопрос защитник воздержался.

К слову, именно Антон Казанцев добился оправдательного приговора для казанского врача-травматолога Михаила Чекунова. Мужчину обвинили в смерти бездомного – по версии следствия, 47-летний пациент с ножевым ранением начал бросаться на медперсонал. Оказать помощь ему так и не удалось. В смерти пациента обвинили Чекунова. Суд первой инстанции признал его виновным, но после апелляции в Верховном суде РТ удалось добиться оправдательного приговора.

Кто знает, может быть неожиданный поворот пример и дело Астафьевой. Тем более, что похищенные миллионы при ней не найдены. На вопрос, где деньги, ответа до сих пор нет.

Рассматривать это долгое и запутанное дело, по всей видимости, будут не один месяц. Загвоздка в допросе многочисленных свидетелей – бывших коллег Астафьевой. Пока суд решил не доставлять их принудительно, пока ждет, что они явятся добровольно. Следующий процесс по делу назначен на 4 июля.