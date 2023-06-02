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«Где миллионы, Света?»: стартовал суд над экс-кассиршей казанского банка по делу о краже
Сегодня Ново-Савиновский районный суд приступил к рассмотрению громкого дела о краже более 14 миллионов рублей из отделения «Банка Казани». На скамье подсудимых бывшая кассирша, которую обвинили в краже денег после того, как она загадочным образом исчезла, перестав выходить на работу и отвечать на звонки. Подробности в репортаже «Татар-информа».
Мимо дома в автозаке
Сегодня 46-летняя Светлана Астафьева находилась всего в четырех минутах езды от собственного дома – здание Ново-Савиновского районного суда находится на одной улице с местом ее жительства. Необходимо уточнить: в квартире одного из домов по улице Короленко она жила до событий, связанных с загадочной пропажей денег.
Теперь по родным местам она проезжает исключительно в автозаке, в котором ее этапируют из СИЗО в суд. Год назад женщину заключили под стражу, опасаясь, что она вновь пустится в бега.
В наручниках, под сопровождением конвоя Астафьеву заводят в зал суда. Уже привыкшая к вниманию прессы, она словно не реагирует на присутствие журналистов.
Адвокат подсудимой Антон Казанцев от комментариев отказался. К слову, он представляет защиту обвиняемой с первого дня ее задержания.
«Пока к уже известным фактам добавить нечего. Вину она не признает», – сказал он.
Вместе с тем защитник отметил, что пропавшие из банка деньги так и не нашли.
По версии следствия, на момент совершения преступления, 16 июня 2016 года, Светлана Астафьева занимала должность старшего кассира отделения «Банка Казани». В офисе на улице Адоратского был обычный рабочий день. Приехала инкассация, которой Астафьева сдала наличность. Все как и каждый день до этого. Только в головном офисе выяснилось, что инкассаторы привезли вместо настоящих банкнот на общую сумму 14 с половиной миллионов рублей «билеты банка приколов». В числе первых под подозрение попали инкассаторы. Но вскоре стало известно, что сдавшая им деньги кассирша пропала. Никто не мог найти и ее супруга.
«Не исключено, что женщина скрывается вместе с мужем. Оба – уроженцы Чистополя. В день совершения преступления могли передвигаться на автомобиле Opel Astra белого цвета», – говорилось тогда в сообщении МВД.
В течение следующих пяти лет ни денег, ни супругов найти не могли. Но вот случайность – камера видеонаблюдения одного из храмов в Санкт-Петербурге зафиксировала Светлану. Казанская полиция отправилась в Северную столицу, и беглянка была задержана. 30 мая ее доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения.
Муж в деле не фигурирует, с адвокатом не общается
На сегодняшнее судебное заседание, которое дало старт судебному разбирательству, явились только адвокат и гособвинитель. Ни родные, ни друзья, ни даже супруг Светланы Астафьевой появиться не пожелали. Адвокат подсудимой поделился, что мужа своей подзащитной не видел ни разу. Мужчина был допрошен по делу, но в качестве соучастника не фигурирует.
Судебный процесс начался с выяснения личности обвиняемой. Она заявила, что находится в браке, несовершеннолетних детей у нее нет. Ранее СМИ сообщали, что у нее есть сын, на которого она переписала квартиру незадолго до побега.
После этого стало известно, что срок заключению Астафьевой под стражей завершается, поэтому суд поднял вопрос о продлении ее ареста.
«Считаю необходимым продлить арест на три месяца до 19 августа», – сообщил гособвинитель Рамиль Гильмутдинов.
В ответном слове адвокат заявил, что с позицией гособвинения не согласен.
«Прошу изменить меру пресечения на домашний арест. Моя подзащитная уже больше года находится в СИЗО, кроме того, она имеет постоянное место жительства. Все необходимые следственные действия уже проведены. Мы полагаем, что причастность к этому преступлению не доказана и столь суровая мера пресечения нецелесообразна», – заявил защитник.
Подсудимая подтвердила, скрываться не собирается, хоть вину и не признает.
«Я полностью адвоката поддерживаю, прошу изменить меру пресечения на домашний арест», – обратилась она к суду.
Представители прокуратуры посчитали такие доводы неосновательными, заявив об этом судье. После этого председательствующий удалился в совещательную комнату. Вернувшись через некоторое время, заявил, что Астафьева пробудет под арестом еще три месяца.
Женщину обвиняют по статье «Присвоение в особо крупном размере». Ей грозит наказание сроком до десяти лет и штрафом до миллиона рублей. Помимо этого, банк имеет право заявить гражданский иск и потребовать вернуть всю украденную сумму, а плюс к этому прочие возникшие в связи с кражей убытки.
«Луиза, беги»
Еще одна история – тоже резонансная – сделала героиней соцсетей Луизу Хайруллину: пользователи распространяли посты с хештегом «Луиза, беги».
По версии следствия, работая кассиром в «Россельхозбанке» в башкирском городе Салават, Хайруллина вынесла более 20 миллионов рублей и бесследно исчезла. 27 мая стало известно о пропаже денег, после чего женщина вместе с мужем и семьей пропала. Задержали ее в Казани в 2019 году в сьемной квартире. Осудили ее в Башкирии и приговорили к пяти годам лишения свободы, муж женщины прошел по делу как соучастник и отправился в колонию общего режима на шесть лет.
…
Самая громкая, пожалуй, история кассирши казанского «Райффайзенбанка» Розы Аглемзяновой, которая вынесла 11 миллионов рублей. Скрывалась она десять лет в Великом Новгороде. Задержали женщину в 2019 году, засветилась она совсем по другому поводу.
Следствие полагает, что в составе группы, куда входили несколько мужчин, она совершила не менее восьми разбойных ограблений в ювелирных магазинах. Женщину осудили на 10 лет общего режима.
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