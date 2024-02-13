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Виновный в смерти рабочего во время ремонта технического резервуара в РТ пойдет под суд
Мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2023 году 60-летний мужчина заключил договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту технического резервуара на одном из предприятий в Мамадышском районе. Для этого он привлек пятерых рабочих, при этом не ознакомив их с безопасными методами выполнения работ, не принял меры по обеспечению необходимых механизмов для безопасного производства, не обеспечил контроль техники безопасности.
В результате при выполнении сварочных работ по сбору резервуара 45-летний рабочий нарушил порядок ведения монтажных работ, в результате чего его придавило металлической конструкцией. Получив травмы несовместимые с жизнью, мужчина скончался на месте.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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