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На предприятии в Мамадышском районе погиб рабочий, возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Мамадышском районе РТ. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
23 августа на сборочном пункте одного из предприятий в Мамадышском районе погиб 45-летний рабочий. По версии следствия, при выполнении сварочных работ мужчина нарушил порядок ведения монтажных работ. В результате рабочего придавило металлической конструкцией. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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