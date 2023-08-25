На предприятии в Мамадышском районе погиб рабочий, возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Мамадышском районе РТ. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

23 августа на сборочном пункте одного из предприятий в Мамадышском районе погиб 45-летний рабочий. По версии следствия, при выполнении сварочных работ мужчина нарушил порядок ведения монтажных работ. В результате рабочего придавило металлической конструкцией. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.