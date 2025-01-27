«Виновны все, но сядут пятеро»: большая часть ОПГ в Казани на приговоре вышла на свободу

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ново-Савиновский суд вынес приговор ОПГ дропперов из Казани, 16 человек признали виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

«Признать виновными и назначить наказание: Уланову три года и четыре месяца в колонии особого режима, такое же наказание назначить Шагиахметову. Чуприлина признать виновным и назначить четыре года общего режима, Аленкину – три года и два месяца, Тарасову – три года и два месяца», – сказал судья.

Остальные обвиняемые были освобождены в зале суда. Они также признаны виновными, но отбыли срок наказания, пока находились под стражей.

Напомним, по версии следствия, преступное сообщество делилось на три ячейки: первая – верхушка, организаторы и «звонари» из Польши и Украины, вторая – омская ячейка под предводительством подсудимого Максима Тарасова, третья – казанская, под руководством некого Ефимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ефимов находится в Таиланде и сотрудники правоохранительных органов работают над запуском процесса его экстрадиции на родину для суда.

По версии следствия, группировка телефонных мошенников действовала по всей России. Их жертвами чаще всего становились беззащитные люди преклонного возраста. Работала банда по известной схеме – представлялись сотрудниками банков, ФСБ, правоохранительных органов и предлагали перевести деньги на безопасный счет.

Звонки пенсионерам поступали из-за границы. «Безопасными счетами», на которые предлагалось перевести деньги, были счета карт – их добывали эти шестнадцать человек, которые оказались на скамье подсудимых.

Следствие говорит о девяти пострадавших по этому делу и сумме ущерба в почти 10 миллионов рублей, но это только предоставленные обвинением эпизоды. На самом деле пострадавших может быть гораздо больше. По версии следствия, они получали деньги от пенсионеров из Омска, Тюмени, Татарстана, Кировской области, Хабаровска, Амурской области, Москвы и Московской области.

Дело рассматривается в Татарстане, поскольку двенадцать из обвиняемых – уроженцы республики, еще четверо – из Омской области. Все участники группировки, считает следствие, дружили между собой и общались в мессенджерах, некоторые из них встречались и в реальной жизни.

На прошлом заседании помощник прокурора Ново-Савиновского района Булат Султанов рассказал «Татар-информу», какие сроки запросил у суда для каждого подсудимого.

Роману Абадееву – 11 лет 4 месяца лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года.

Артуру Азимбекову – 10 лет лишения свободы.

Сергею Аленкину – 10,5 года лишения свободы.

Никите Анисимову – 9,5 года лишения свободы.

Гору Багдасаряну – 9 лет лишения свободы.

Булату Габитову – 10 лет 8 месяцев лишения свободы.

Артему Гостеву – 8 лет лишения свободы.

Дмитрию Страхову – 8 лет лишения свободы.

Максиму Тарасову – 14 лет лишения свободы.

Данилу Уланову – 9 лет лишения свободы.

Бекзоду Умарову – 10,5 года лишения свободы.

Алие Федоровой – 9 лет лишения свободы.

Айрату Хуснутдинову – 9 лет лишения свободы.

Алексею Чуприлину – 9 лет лишения свободы.

Рамису Шагиахметову – 9 лет лишения свободы.

Рамилю Шарифуллину – 9 лет лишения свободы.

В поисках легких денег молодые люди, по версии следствия, стали дропперами. Дропперы – это те, кто просит друзей и приятелей оформить банковские карты и отдать их им за деньги. Как правило, владельцам карт за это платили от 2 до 5 тысяч рублей. Банковские карты также покупали и у маргиналов. Потом их использовали в качестве тех самых «безопасных счетов», куда телефонные мошенники обычно просят перевести деньги.

Чтобы схема работала безотказно, дропперы стараются покупать банковские карты у друзей и знакомых. В случае если переводы со счета на счет приостановят работники банка, сославшись на их подозрительность, то владельца попросят пройти в банк и подтвердить перевод. Процент от задержавшейся на счету владельца карты суммы мошенники переводили дропперам. Это была их плата за участие в криминальной схеме.

Когда в лапы «звонарей» из Польши и Украины попадались доверчивые россияне, которые отсылали им деньги на «безопасный счет», сумму начинали переводить на разные купленные карты. Потом деньги обналичивали, клали на другую карту и переводили за границу. Чаще всего, как считает следствие, именно на Украину. Личности звонивших следствием не установлены.