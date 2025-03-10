Виновник ДТП на Вишневского привлекался к ответственности за употребление наркотиков

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Водитель такси, устроивший серьезное ДТП на улице Вишневского в Казани, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотиков и отказ от прохождения лечения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

«В совершении преступления подозревается 29-летний, официально не трудоустроенный житель Казани <...> Установлено, что водитель такси неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ и отказ от прохождения лечения», – говорится сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в отношении 35-летней женщины-водителя автобуса возбуждено административное производство по статье «Остановка или стоянка транспортного средства далее первого ряда края проезжей части».

Около полудня на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки. По последним данным, травмы получили 11 человек. Подробнее – в материале «Татар-информа».