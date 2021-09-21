Водитель квадроцикла, в ДТП с которым погибла девочка, предстанет перед судом в РТ

В ближайшее время прокуратура передаст в Верхнеуслонский районный суд РТ уголовное дело на 52-летнюю женщину, которую обвиняют в ДТП на квадроцикле, повлекшем смерть 11-летней девочки.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, свою вину женщина полностью признала, она находится под домашним арестом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что женщина с двумя детьми на квадроцикле влетела в сарай в селе Ключищи Верхнеуслонского района, один ребенок погиб.