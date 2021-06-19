Женщина с двумя детьми на квадроцикле влетела в сарай в РТ, один ребенок погиб

Инцидент произошел сегодня в шестом часу вечера в селе Ключищи Верхнеуслонского района РТ, как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы произошедшего.

Во время движения по полю, по просёлочной дороге женщина за рулём квадроцикла не справилась с управлением и на большой скорости влетела в сарай.

По словам очевидцев, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок. Еще одного ребенка – двухлетнюю девочку – с различными травмами доставили в больницу. Женщина за рулем также пострадала, как и ещё одна девушка-пассажир квадроцикла, однако они отказались от госпитализации.