«Виноваты все, кроме тренера»: Мостовой раскритиковал наставника «Рубина» Слуцкого

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Алексей Мостовой прокомментировал ситуацию в казанском «Рубине». По словам эксперта, игра команды Леонида Слуцкого, которая в случае поражения от «Уфы», рискует вылететь в ФНЛ – это ужас.

«Я месяца два назад говорил, что "Рубин" уже давно в таком состоянии. Самое интересное, что все виноваты, кроме главного тренера. "Рубин" проигрывает: 0:6, 1:3, 1:4 – через день никто уже про них не говорит. Тренер говорит: "Я здесь, я с командой". Сами довели до этого. Им повезло, что последнюю игру они играют дома с «Уфой». Ладно бы они еще играли, но взять матч с "Уралом" — это катастрофа. Было ощущение, что их специально вывели на поле и заставили играть. Это ужас», – цитирует Мостового «Чемпионат».

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках последнего 30-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 21 мая казанцы на домашнем поле сыграют против «Уфы». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание от зоны вылета составляет всего 2 балла.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала шансы «Рубина» не вылететь в ФНЛ.