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Виноградов: В Татарстане ярко выражено голосование всей семьей
Голосование всей семьей на выборах в Татарстане выражено ярче, чем в других регионах России. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сообщил политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«История с семейным голосованием выражена в Татарстане гораздо ярче, чем в остальных регионах. В этом плане сам настрой на эксперименты показывает, что организаторы выборного процесса в республике видят связь между атмосферой дня голосования и будущей явкой», — отметил Виноградов.
Отвечая на вопрос «Татар-информа», Виноградов объяснил, как связаны атмосфера на выборах и показатели явки.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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