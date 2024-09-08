Виноградов: В Татарстане ярко выражено голосование всей семьей

Михаил Виноградов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Голосование всей семьей на выборах в Татарстане выражено ярче, чем в других регионах России. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сообщил политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«История с семейным голосованием выражена в Татарстане гораздо ярче, чем в остальных регионах. В этом плане сам настрой на эксперименты показывает, что организаторы выборного процесса в республике видят связь между атмосферой дня голосования и будущей явкой», — отметил Виноградов.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», Виноградов объяснил, как связаны атмосфера на выборах и показатели явки.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.