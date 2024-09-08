Политолог Виноградов рассказал, как связаны атмосфера на выборах и показатели явки

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Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов рассказал на пресс-конференции в Едином информационном центре, как связаны атмосфера на избирательных участках и показатели явки.

«Это большой серьезный эмоциональный импульс, ощущение уникального исторического события, праздника – оно притягивает. А есть регионы, где это является больше легитимацией ожидаемо высокой явки, независимо от того, какими средствами она достигнута. Татарстан ближе к первой модели», – сообщил Виноградов.

Проголосовавшим в Татарстане дают браслет «Всей семьей на выборы!», по которому предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте и вход на вечерний концерт у Центра семьи «Казан». Хедлайнерами станут группы «Моя Мишель» и Dabro, певец Niletto. Ожидаются выступления татарских артистов Салавата Фатхетдинова, Гузель Уразовой, Фирдуса Тямаева и Иркэ.

Напомним, что на избирательных участках Татарстана можно не только проголосовать, но и выгодно приобрести продукты и бытовую химию на ярмарках по сниженным ценам.

Ранее «Татар-информ» показал, как у избирательного участка Казани выступила творческая агитбригада: заслуженный артист Татарстана, певец Радик Шарипжанов, ансамбль «Злачное место», баянист Ильгиз Хадиев и танцевальный дуэт из центра искусств «Шарм».