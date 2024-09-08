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Виноградов: У Татарстана было три вызова на этих выборах, и он справился
Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что Татарстану удалось справиться с тремя вызовами, которые возникли в эту избирательную кампанию.
«На текущем дне голосования было три основных вызова. Первый связан с потенциальным риском усталости от избирательных кампаний, потому что в марте была большая избирательная компания [на выборах Президента России]… Психологически не всегда легко мобилизовать себя еще раз пойти на избирательные участки, тем более в сентябре, а не в марте», – сказал Виноградов на пресс-конференции в Едином информационном центре.
Второй вызов связан с ростом тревожности у россиян в целом, который фиксируют социологи за последний месяц, сообщил политолог. Третий – избирателям не всегда очевидно, для чего в стране существует института депутатства.
«Думаю, что с перечисленными вызовами удалось справиться,» – сказал Виноградов, имея ввиду Татарстан.
По его мнению, эффект усталости и рутины от избирательной кампании в республике удалось преодолеть новыми форматами, в том числе семейным голосованием.
Также Виноградов сообщил, что голосование всей семьей на выборах в Татарстане выражено ярче, чем в других регионах России.
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