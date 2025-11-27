news_header_top
Общество 27 ноября 2025 19:29

Виниченко: Заблокировано 2,8 тыс. сайтов по продаже незарегистрированных лекарств

По решениям Территориального органа Росздравнадзора по РТ заблокировано более 2,8 тыс. сайтов по продаже незарегистрированных лекарственных препаратов. Об этом сообщил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Владислав Виниченко на 16-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«В последнее время по объективным причинам бывают определенные проблемы с наличием на российском фармацевтическом рынке ряда зарубежных лекарственных препаратов. В этой связи на интернет-сайтах и в группах в соцсетях появляются предложения о продаже так называемых дефицитных лекарств», – рассказал он.

Виниченко добавил, что, как правило, продаются незарегистрированные, не прошедшие клинические испытания лекарства, произведенные в других странах. «Применение такого рода препаратов создает риск угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан», – подчеркнул он.

Кроме того, ведомство проводит мониторинг размещения в интернете информации об оказании медицинских услуг. «Во время мониторинга выявлены факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности по подбору очковой коррекции зрения, пирсингу, перманентному татуажу, протезированию зубов», – отметил Виниченко.

По его словам, без лицензии оказывались услуги по инвазивным процедурам, например, по введению ботокса. Обнаружено также, что без лицензии работали несколько массажных салонов. Информация по каждому случаю доведена до МВД по РТ.

Важным направлением контроля является сфера обращения лекарственных средств, подчеркнул руководитель ведомства.

Так, в рамках выборочного контроля в этом году проведена экспертиза качества около 700 наименований образцов лекарств, находящихся в обороте. Из них два образца признаны некачественными и изъяты из обращения.

«В этом году организована экспертиза качества, эффективности и безопасности 16 образцов медицинских изделий. В результате экспертизы четыре наименования признаны недоброкачественными и изъяты из обращения», – заключил Виниченко.

