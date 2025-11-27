Виниченко: Наиболее остро стоит вопрос льготного обеспечения лекарствами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За десять месяцев Росздравнадзор по РТ рассмотрел более 1,5 тыс. обращений, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года больше на 11%. Об этом сообщил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Владислав Виниченко на 16-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Наиболее остро стоит вопрос льготного обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, включая вопросы отсутствия лекарств в аптеках и в стационаре, отказа в выписке льготного рецепта и длительного отсроченного обслуживания», – рассказал он.

Виниченко добавил, что часто поступали обращения по ненадлежащему лекарственному обеспечению препаратами для иммунотерапии пациентов в Республиканском онкологическом диспансере.

«Кроме того, граждане обращались с просьбой оказать содействие в обеспечении лекарственными препаратами по сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, обеспечению тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови. Но это связано с низким нормативом федерального финансирования для льготников», – подчеркнул он.

После рассмотрения обращений, связанных с льготными лекарствами, проведено пять проверок медицинских организаций, объявлено 365 предостережений. В 83% случаев права граждан были восстановлены, в остальных случаях – даны разъяснения, отметил Виниченко.