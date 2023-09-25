Винарис Ильегет: Делал предложение, одолжив кольцо у знакомой

Популярный артист татарской эстрады Винарис Ильегет был вынужден одолжить кольцо у знакомой, чтобы сделать предложение своей возлюбленной Лилие Хамитовой. О курьезном случае певец рассказал на телешоу канала «ТМТВ».

Предложение артист сделал в мае на своем юбилее. В суматохе будущий жених забыл кольцо, которое хотел подарить своей избраннице. Выручила коллега по цеху Чулпан Юсупова, предложив жениху свое кольцо.

«Мне мой друг Лейсан Ветрова подарила очень красивую икону. С этой иконой попросил руки Лилии. А кольцо взять забыл. Из-за юбилея голова шла кругом – более 100 гостей! Чулпан сняла свое кольцо, и я надел его моей Лилии. Потом Чулпан сказала, что это будет подарок от нее», – поделился Винарис Ильегет.

На вопрос ведущей, не боялся ли он оказаться в неловкой ситуации перед таким количеством гостей, получив отказ от возлюбленной, артист ответил, что нет.

«Во мне была уверенность, что она ответит “да”. Много лет друг друга знаем. Мы близкие друзья, уже родные. Все секреты друг друга знаем», – пояснил певец.

Напомним, 53-летняя Лилия Хамитова и 45-летний Винарис Ильегет сыграли свадьбу в августе.