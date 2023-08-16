Две звезды: как в Казани отгуляли свадьбу Винарис Ильегет и Лилия Хамитова

В брачный союз вступили известные артисты татарской эстрады Винарис Ильегет и Лилия Хамитова

Певица Лилия Хамитова, в 1990-х прогремевшая на национальной эстраде своими хитами «Мәхәббәт шушыдыр» и «Буран дулый», стала счастливой невестой. Лилия Хамитова и ее избранник – певец, ведущий Винарис Ильегет 13 августа сыграли свадьбу в Казани.

Торжественная часть

Накануне самой свадьбы Лилия и Винарис официально зарегистрировали свой брак. На церемонию они пришли со своими свидетелями, которыми стали популярные артисты татарской эстрады Рафаэль и Дина Латыповы. К слову, на самой свадьбе Латыповых уже не было – то ли посчитали, что уже порадовались за молодую пару, и решили, что свадьба пройдет прекрасно и без них, то ли по другим причинам – неизвестно. В целом не все из получивших приглашение пришли на праздник – например, за нашим столом должны были сидеть певицы Резеда Шарафиева, Альфина Агзамова, однако среди гостей их тоже не оказалось.

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Всего гостей собралось примерно 200 человек. Свадьба началась с торжественной части – момента регистрации. Церемонию вела певица Ильвира Хамматова. Она сама тоже, как известно, еще совсем недавно вышла замуж – у нее был никах. Где-то в середине свадьбы муж артистки присоединился к празднику, они побыли в зале некоторое время, а потом вместе ушли. За столом практически и не сидели. Видимо, готовятся к собственной свадьбе.

Здесь будет уместно рассказать историю знакомства Винариса и Лилии. Это было в 1998 году. Винарис (в то время он еще Виталий Блехер) слушает на кассете песни Лилии Хамитовой и просто очарован ее голосом. Как организатор концерта, приглашает певицу в Пермь выступать. Таким образом, группа татарских артистов – Флера Сулейманова, Фарит Хатипов, Лилия Хамитова и другие – отправляется в Пермь. Лилия тогда полушутя говорит Винарису: «Не забудь меня встретить с цветами», а тот, как истинный кавалер, приходит на вокзал с букетом. Правда, глазами он ищет девушку-брюнетку, а Лилия к этому моменту уже успела перекраситься в блондинку. Вот так произошла первая встреча, которая спустя 25 лет переросла в брачный союз.

Церемония регистрации проходила на двух языках. По традиции невеста и жених ответили на вопрос, согласны ли они вступить в брак со своим избранником. Затем они обменялись кольцами, поставили свои подписи на свидетельстве о регистрации. «Берегите и защищайте свою любовь», – напутствовала ведущая молодоженов. Когда свидетельство себе забрал Винарис, Ильвира Хамматова посоветовала передать документ его новоиспеченной жене: «Винарис, его должна хранить женщина. Отдай Лилии». Но жених однозначно ответил, помахав в сторону ведущей кулаком: я в семье главный! Хотя торжественная часть свадьбы всегда идет по заранее продуманному сценарию, все равно там нашлось место романтике: произнесенные от самого сердца обещания, счастливые взгляды, воспоминания и новые надежды…

Свадьба

Банкет начался с заранее подготовленной видеозаписи – как жених и невеста готовятся идти на свой праздник. Вот они просыпаются в разных квартирах, завтракают. Винарис натягивает на себя разные носки, затем торопливо одевается. Лилия, наоборот, само спокойствие – потягивая вино, приводит себя в порядок… В одном из уголков Казани они встречаются... И вот жених и невеста уже вживую заходят в зал – под громкие аплодисменты гостей.

Свадьбу на пару вели Ильмир Ямалов и Лейсан Ветрова. Они оба прекрасные ведущие. Но их работа в тандеме мне не очень понравилась. На фоне бодрого, звонкого «мишарского» голоса Лейсан голос Ильмира – выходца из Тукаевского района, прекрасного играющего на курае музыканта – будто бы пропадал, оставался в тени. Лейсан постоянно была вынуждена успокаивать гостей и просить тишины, а значит, как ведущая, она не могла удержать внимание людей, контролировать обстановку. Тамада – это ведь как капитан корабля, он должен вести за собой и заботиться, чтобы все шло как надо.

А здесь после команды «тишина» иногда чувствуешь себя не как на свадьбе, а на собрании какого-нибудь предприятия. Но Лейсан Ветрова обладает харизмой – это плюс.

Действительно, некоторые из гостей иногда забывали, что находятся на свадьбе и что надо слушать ведущих. К тому же стол довольно длинный, ведущие стоят ближе к началу стола – к жениху и невесте – и говорят, преимущественно обращаясь к ним, вот и получалось, что не все гости могли слышать тамаду. А если еще и настроение у человека хорошее – не удивительно, что в некоторых участках стола образовались «островки», где гости уже что-то обсуждали между собой.

А Ямалов был на высоте. Сегодня он один из самых востребованных ведущих не только в Татарстане, но и в других регионах, где проживают татары.

Чуть не забыла: свадьба началась с оперы! Один из гостей со стороны жениха исполнил арию «Хабанера» из «Кармен» Жоржа Бизе. Это тоже стало изюминкой праздника – часто ли мы видим, как свадьбу открывает ария?

Из артистов татарской эстрады спели Гузелия, Ландыш и Фарит Таишевы, Чулпан Юсупова и другие. Прозвучал также и хит Лилии Хамитовой «Буран дулый», его певица исполнила в дуэте с молодым певцом Русланом Трапезниковым. Давно не слышно было новых песен от Хамитовой. Гузелия написала для нее песню, и ее премьера тоже прошла на этой свадьбе.

Торт с загадочным сюжетом

По европейской традиции к гостям вынесли свадебный торт. Фигурки на вершине торта изображают жениха и невесту, однако мне так и не удалось понять, что же означал сюжет этой композиции. Жених тянет невесту за ногу – куда, зачем? Он ведь уже получил разрешение от матери невесты и даже законно с ней расписался! Кстати, мамы Лилии на свадьбе не было. Говорят, узнав, что мама невесты приехать не сможет, Винарис предлагал не делать свадьбу, а устроить небольшой праздник в Арске, где она проживает. Несомненно, это проявление большого уважения жениха к матери своей невесты и понимание того, насколько она счастлива тем, что у нее есть мама. Своей мамы у Винариса, к сожалению, уже нет в живых. Когда ведущие вспоминали маму Винариса, он не смог сдержать слез. Свой ресторан Винарис Ильегет тоже назвал в честь матери – «Махира».

Очень приятно было видеть, какие у жениха и невесты родственники хорошие, умеющие поддержать и сохранять родственные узы. Каждый из них, поздравляя молодоженов, говорил искренне, находил самые теплые слова. Лилия воспитала прекрасного сына. В одном из интервью она говорила: «Мне тоже, наверное, пора побыть немного слабой». Чувствовать рядом сильное плечо человека, способного быть поддержкой в сложные моменты жизни, – это действительно многого стоит.

Мама Лилии, хоть и не смогла присутствовать на свадьбе, направила свое поздравление. Ее слова Винарис воспринимал так, будто это напутствие его родной матери. «На этом свете каждое живое существо создано со своей парой. Когда два одиноких сердца находят друг друга – это как чудо. Будьте счастливы, живите ради счастья друг друга! Я сегодня очень горжусь вами, восхищаюсь вами. Поздравляю от всего сердца! Пусть в вашем доме всегда будет душевное тепло и благополучие. И простите, что не смогла приехать на вашу свадьбу», – говорилось в поздравлении.

В завершение праздника Винарис и Лилия выразили благодарность гостям. «Мы оба – сильные люди. Оба в этой жизни достигли многого. На каждом концерте я объявляю Лилию – сейчас на сцену выйдет легендарная певица! Она достойна этих слов. Лиль, я горжусь тобой. Я тебя уважаю и очень дорожу тобой. Ты действительно была мне хорошим другом и коллегой. Надеюсь, ты сейчас мне будешь уделять еще больше внимания. Лиль, я так счастлив. Теперь у меня есть новая большая семья», – такими словами благодарил возлюбленную Винарис Ильегет.

Автор: Алина Айдарова, intertat.tatar; перевод с татарского

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