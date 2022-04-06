Вилков: «Слуцкий и Зарема ищут судейские заговоры - все идет против них. Это карма»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков прокомментировал критику судей со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой. По словам экс-судьи, заговоры, которые ищут Слуцкий и Салихова, оборачиваются против них с большей силой.

«Сейчас кто только не комментирует — и Слуцкий, и Зарема. Заговоры ищут, ещё что-то. Нет никаких заговоров. Если ты судей ругаешь больше всех, тебе всё это возвращается бумерангом в виде ошибок, пропущенных голов, поражений. Смотрите, сами: Слуцкий чихвостит судей — всё получается против него, Зарема чихвостит — всё идёт против неё. Кто молчит, ничего не говорит плохого, тех хорошо судят. Почему так? Это карма», — цитирует Вилкова Sport24.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла глубинные причины конфликта наставника «Рубина» Леонида Слуцкого с российскими арбитрами.