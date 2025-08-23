Вильфанд: Во всем Приволжье, включая Татарстан, температуры выше климатической нормы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во всех регионах Приволжского федерального округа температура воздуха выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях дневные температуры превышают норму на 5–9 градусов и находятся в пределах 26–33 градусов тепла.

В целом же, уточнил синоптик, «примерно на половине территории страны – настоящая летняя погода». Речь идет, в частности, о Ненецком автономном округе и востоке Республики Коми, где в середине следующей недели в дневные часы прогнозируется +24, +27 градусов, что на 7–9 градусов выше нормы.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах значения находятся около +30 градусов, местами столбики термометров могут подниматься и выше.

«Настоящее лето» фиксируется и в Уральском федеральном округе, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где в светлое время суток ожидается от 21 до 28 градусов тепла, что на 7–10 градусов выше нормы.

Вильфанд добавил, что аномальное тепло прогнозируется и в Сибирском федеральном округе, в том числе на Таймыре (от +21 до +24 градусов днем, на 8–10 градусов выше нормы – «редчайший» случай). На западе Якутии с 23 по 27 августа температура также будет на 7–10 градусов выше нормы – в диапазоне от +25 до +27.

«Таким образом, перечислив регионы с теплой погодой, мы видим, что более чем на половине территории страны лето в полном разгаре», – заключил Роман Вильфанд.