Вильфанд: Во всем Приволжье, включая Татарстан, температуры выше климатической нормы
Во всех регионах Приволжского федерального округа температура воздуха выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По словам метеоролога, в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях дневные температуры превышают норму на 5–9 градусов и находятся в пределах 26–33 градусов тепла.
В целом же, уточнил синоптик, «примерно на половине территории страны – настоящая летняя погода». Речь идет, в частности, о Ненецком автономном округе и востоке Республики Коми, где в середине следующей недели в дневные часы прогнозируется +24, +27 градусов, что на 7–9 градусов выше нормы.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах значения находятся около +30 градусов, местами столбики термометров могут подниматься и выше.
«Настоящее лето» фиксируется и в Уральском федеральном округе, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где в светлое время суток ожидается от 21 до 28 градусов тепла, что на 7–10 градусов выше нормы.
Вильфанд добавил, что аномальное тепло прогнозируется и в Сибирском федеральном округе, в том числе на Таймыре (от +21 до +24 градусов днем, на 8–10 градусов выше нормы – «редчайший» случай). На западе Якутии с 23 по 27 августа температура также будет на 7–10 градусов выше нормы – в диапазоне от +25 до +27.
«Таким образом, перечислив регионы с теплой погодой, мы видим, что более чем на половине территории страны лето в полном разгаре», – заключил Роман Вильфанд.