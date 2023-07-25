Грозы и порывистый ветер: в Татарстан постепенно возвращается жара

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Во вторник, 25 июля, несмотря на неустойчивую погоду, в Татарстане продолжится повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе рад республикой сохранится переменная облачность. Местами по всему региону, включая Казань, днем и вечером пройдут кратковременные дожди и грозы.

Прогнозируется юго-западный и западный ветер силой от 5 до 10 м/с. В дневные часы он иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с, а при грозах на короткое время и до 15–20 м/с (в столице РТ — не более чем до 18 м/с), отмечают синоптики.

Утром температура воздуха по Татарстану составила от 15,9 градуса тепла (по данным метеостанции Бавлы на 7.40) до 22,9 градуса (по данным метеостанции Алексеевское на те же 7.40).

В светлое время суток воздух прогреется до 23–28 градусов тепла (в Казани — до +24, +26 градусов), информируют метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане ожидается 35-градусная жара и грозы.