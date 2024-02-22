Вильфанд рассказал, ждать ли тепло в марте

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что март будет «зимним» во всей Центральной России.

По его словам, первый по-настоящему весенний месяц в умеренных широтах – это апрель. При этом только после 15-го числа второго месяца календарной весны ожидается температура до +15 градусов.

Еще он добавил, что до конца зимы очень возможны снегопады, оттепели и сильно заметные понижения температуры. Как объяснил специалист, неоднородность зимы связана сразу с несколькими факторами: температура океана, характеристики стратосферы, а также индексы циркуляции. Именно поэтому март принято считать «зимним» и с 1 числа календарной весны тепла ждать не стоит, пишет газета «Известия».

При этом Вильфанд также отметил, что еще рано прогнозировать погоду на весь весенний период.

Ранее синоптики давали прогноз на лето — 2024. По их словам, оно «станет самым жарким в истории».