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Прогноз синоптиков на лето - 2024: «Станет самым жарким в истории»
Синоптики прогнозируют, что лето 2024 года станет самым жарким в истории. Причина «рекордных температур» - влияния теплового явления «Эль-Ниньо», то есть температура будет меняться на экваториальной части Тихого океана. Интересно, что жара прогнозируется во всем мире, а не только в РФ, пишет газета «Известия».
Так, уже в июне температура во многих российских регионах прогнозируется на 7 градусов выше нормы. В некоторых городах ожидается до +35 градусов.
Как следствие, районы с множеством осадков в 2024-м может постигнуть засуха, а вот в засушливой местности рискует «воцариться» влажная погода.
При этом синоптики предупредили и о рисках увеличения пожаров из-за аномальной жары. Также возможны сильные штормы из-за таяния ледников.
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