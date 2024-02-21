Прогноз синоптиков на лето - 2024: «Станет самым жарким в истории»

Синоптики прогнозируют, что лето 2024 года станет самым жарким в истории. Причина «рекордных температур» - влияния теплового явления «Эль-Ниньо», то есть температура будет меняться на экваториальной части Тихого океана. Интересно, что жара прогнозируется во всем мире, а не только в РФ, пишет газета «Известия».

Так, уже в июне температура во многих российских регионах прогнозируется на 7 градусов выше нормы. В некоторых городах ожидается до +35 градусов.

Как следствие, районы с множеством осадков в 2024-м может постигнуть засуха, а вот в засушливой местности рискует «воцариться» влажная погода.

При этом синоптики предупредили и о рисках увеличения пожаров из-за аномальной жары. Также возможны сильные штормы из-за таяния ледников.