Вильфанд рассказал о высокой температуре и пожароопасности лесов в Татарстане

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В ближайшие дни в Татарстане сохранятся высокая температура и отсутствие осадков, а также, соответственно, высокая опасность возникновения лесных пожаров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По словам специалиста, высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируются в таких регионах Приволжского федерального округа, как Татарстан, Ульяновская область и Чувашия.

«<…> с потеплением климата период пожароопасного сезона увеличился. Это произошло именно с этого века. В прошлом веке с 15 сентября уже никто не считал индекс пожароопасности Нестерова», — подчеркнул метеоролог.

Аналогичная ситуация с пожароопасностью лесов ожидается в ряде регионов Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также местами в Сибири и на Дальнем Востоке (в Тыве, Иркутской области и Хабаровском крае).

В частности, в Москве прогнозируется высокий класс пожарной опасности. Впрочем, в столице страны и Московской области на следующей неделе произойдет понижение температуры до +15, +20 градусов. Но даже такой температурный фон останется выше нормы, уточнил Вильфанд.

В Татарстане, по информации Гидрометцентра РТ, высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов сохранятся до 2 октября.

Ранее сообщалось, что на выходных в республике ожидается 27-градусная жара. Согласно прогнозу, температурный фон немного понизится лишь во вторник. Сегодня в регионе существенных осадков не ожидается.