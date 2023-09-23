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Руc Тат
Общество 23 сентября 2023 07:45

В Татарстане ожидается до 27 градусов тепла

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В Татарстане ожидается до 27 градусов тепла
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане сохранится аномально теплая погода, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, днем воздух прогреется до +27 градусов. Будет дуть юго-западный, западный ветер, порывы которого достигают 4-9 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на выходных в республике ожидается 27-градусная жара. Согласно прогнозу, температурный фон немного понизится лишь во вторник.

Upd. (7.49): Утром в субботу местами по Татарстану, включая Казань, опустится туман, предупреждают синоптики.

#прогноз погоды #тепло
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