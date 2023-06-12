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Вильфанд предупредил о сильных заморозках в Татарстане
В Татарстане и ряде других регионов Поволжья во вторник и среду, 13 и 14 июня, ожидаются достаточно сильные заморозки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае <…> будут заморозки до -3 градусов», — заметил специалист.
Кроме того, заморозки до -2 градусов в ближайшие две ночи вероятны в Южной Сибири (в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), где почти 15 дней держалась жара до 35–40 градусов, и на Урале (в Челябинской, Свердловской, Курганской областях), а также в Иркутской области.
«<…> а на юге Тюменской области они (заморозки — прим. Т-и) будут до -5 градусов», — уточнил Вильфанд.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане вновь прогнозируются заморозки. Впрочем, по оценке Гидрометцентра РТ, они будут скорее слабыми.
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