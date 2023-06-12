В Татарстане вновь ожидаются заморозки

Завтра, 13 июня, в Татарстане опять возможны ночные заморозки, но в целом температурный фон повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер силой от 6 до 11 м/с, днем местами он будет усиливаться порывами до 15 м/с (в Казани — до 13 м/с), отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов выше нуля, в низких местах — слабые заморозки около 0 градусов (в столице РТ прогнозируется от +6 до +8 градусов, в низких местах — от +3 до +5). В дневные часы воздух прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +19, +21 градуса).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным метеорологов во вторую декаду июня температура воздуха в республике будет на 3 градуса ниже нормы.