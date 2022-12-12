Вильфанд пообещал Татарстану сложную погоду до середины недели

Всю первую половину недели на Европейской части России ожидается сложная погода. Сильные осадки, гололедица и другие «удовольствия» связаны с приходом южного циклона, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что наиболее сложно в этот период придется автомобилистам.

«Везде на европейской территории России погода будет сложной в первой половине недели. Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги», — рассказал он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в первую половину недели в Татарстане прогнозируются сильная гололедица и осадки, в Вологодской, Псковской и Новгородской областях — метель с сильными порывами ветра, для Смоленской, Калужской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Курской и Орловской областей в эти дни характерны сильный дождь и ветер. В Пермском крае начало недели отметится сильным снегом, в Краснодарском, помимо сильных снегопадов, ожидается дождь, в Крыму — сильный дождь.

Напомним, что сегодня в Татарстане прогнозируются сильный ветер, метели, ледяной дождь и небольшой мороз.