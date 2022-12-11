Сильный ветер, метели и небольшой мороз обещают синоптики татарстанцам

В понедельник на территории Татарстана вновь ожидаются мокрый снег, ледяной дождь и метели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Напомним, что с сегодняшнего дня по утро 12 декабря в республике действует штормовое предупреждение из-за ледяных дождей и гололедицы.

Так, ночью в понедельник ожидается умеренный ветер, местами сильный, порывами до 17–22 м/с. В отдельных районах пройдут метели. Температуры воздуха составят от −1 до −6 градусов, в восточных районах будет немного холоднее — до −9.

Днем осадки станут слабее: небольшой снег, метель. По-прежнему прогнозируется сильный гололед, ветер, порывы которого могут достигать 15–18 м/с. Столбики термометров будут показывать от −1 до −6 градусов.

Также синоптики предупреждают о снежных заносах, гололедице и снежном накате.