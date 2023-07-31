Профессор КФУ предупредил об аномальной жаре в начале августа

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В ближайшую неделю в Казани ожидается аномальная жара. В первую декаду августа температура воздуха в городе будет выше климатической нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В норме в последний месяц лета в Казани среднемесячная температура воздуха составляет 18-18,5 градусов. Среднемесячная норма осадков составляет около 70 мм. Однако ближайшая декада в городе будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса», – сказал он.

Новая неделя началась с небольшого похолодания в Татарстане, но оно будет краткосрочным. По прогнозу Гидромета России, со вторника температура в Казани будет плавно повышаться. К концу недели в городе в дневные часы воздух прогреется до 30-32 градусов жары.