Вильфанд допустил, что 2025 год войдет в пятерку самых жарких

Согласно предварительному прогнозу, 2025 год может войти в пятерку или даже в тройку самых жарких лет в истории метеонаблюдений. Об этом «Татар-информу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если речь идет о глобальной температуре, то позиция климатологов такова, что нынешняя средняя глобальная температура, усредненная по всему земному шару, войдет в пятерку самых теплых лет. Наш земной шар большой – где-то будет очень жарко, где-то температура будет около нормы, а где-то – ниже нормы», – рассказал он.

По данным синоптика, предстоящим летом в большинстве регионов нашей страны температура прогнозируется около и выше климатической нормы. В частности, в Поволжье температура в летние месяцы температура воздуха ожидается выше нормы.

Подробнее о прогнозе погоды на вегетационный период читайте в материале «Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали "теплого тренда" погоды в Татарстане»