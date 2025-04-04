Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

Из-за аномального тепла отопительный сезон, скорее всего, завершится раньше привычных сроков в Татарстане. Предстоящее лето в регионе ожидается жарким. О прогнозе погоды на вегетационный период «Татар-информу» рассказали синоптики гидрометцентров России и Татарстана.





Аномальное тепло, пришедшее еще в июне 2024 года, решительно не желает покидать Татарстан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В предстоящие полгода температура воздуха в регионе будет выше нормы

Аномальное тепло, пришедшее еще в июне 2024 года, решительно не желает покидать Татарстан. После короткой и малоснежной зимы пришла ранняя весна. В марте температура побила сразу пять теплых рекордов, снег быстро растаял, раньше сроков начался паводок. По прогнозу Гидрометцентра России, в предстоящие шесть месяцев «теплый тренд» сохранится.

«Температура воздуха на протяжении всего вегетационного периода в Татарстане ожидается выше нормы на один градус, а в сентябре выше одного градуса. Осадки ожидаются в пределах нормы», – сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Вегетационный период начнется в республике раньше, а завершится позже. Его продолжительность ежегодно увеличивается в Татарстане и по всей России. Процесс связан с глобальным потеплением климата в мире.

«Это обусловлено изменениями в климатической системе, температура растет во всем мире. Продолжительность зимнего периода уменьшается, а теплого периода, когда происходит активное развитие растений, ежегодно увеличивается», – пояснил Гоголь.

Вегетационный период начнется в республике раньше, а завершится позже Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Холода вернутся в апреле и мае

Ежегодно дачники опасаются возврата холодов в мае, ведь заморозки оказывают пагубное воздействие на теплолюбивые и активно цветущие садовые культуры. Их опасения обоснованы и в этом весеннем сезоне.

«У нас практически каждый год на протяжении многих лет весной отмечается такое явление, как возврат холодов. Особенно это характерно для тех лет, когда тепло наступает рано, как это случилось в этом году. Раннее весеннее тепло пришло в республику и [в целом] на европейскую часть России. При таких процессах часто случается возврат холодов в апреле или в мае. И проявляется это в виде негативного, опасного явления – заморозков, когда пошла устойчивая вегетация», – предупредил Феликс Гоголь.

Однако заморозки в нашем регионе случаются не только в апреле и мае, но и в июне. Такое в новом сезоне возможно, ведь в марте татарстанцы наслаждались апрельским теплом.

«В последнюю декаду марта в регионе отмечался повышенный температурный фон. Погодные условия определялись антициклональным характером. Суточный ход (перепад дневных и ночных температур) был очень большим. За последние 35 лет аналогичный режим в третью декаду марта не отмечался», – заметил Гоголь.

В целом март этого года, по его словам, оказался близким по температурному режиму и характеру погоды к марту 2023 года. В настоящее время по республике уже везде сошел снег, за исключением Азнакаевского района. Завершившийся первый месяц весны оказался на 5 градусов теплее климатической нормы. При этом в Казани выпала лишь половина месячной нормы осадков, а по республике – 70% от нормы.

Из-за аномального весеннего тепла отопительный сезон в Татарстане, скорее всего, завершится раньше привычных сроков Фото: © «Татар-информ»

Отопительный сезон завершится раньше срока

Из-за аномального весеннего тепла отопительный сезон в Татарстане, скорее всего, завершится раньше привычных сроков.

«Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура переходит 8-градусную отметку и держится на этом уровне на протяжении пяти суток. Обычно выходит соответствующее постановление», – напомнил Феликс Гоголь.

Однако иногда муниципальные власти, ожидая возврата холодов, принимать такое решение не торопятся. В 2024 году отопительный сезон завершился 22 мая, стартовав 12 сентября 2023 года. Нынешний отопительный сезон в Татарстане начался 19 сентября.

Среднемесячная температура по республике в апреле ожидается выше нормы на 1 градус. А в ближайшую декаду – на 3-4 градуса.

Летом в Татарстане возможны опасные метеорологические явления – ураганы, смерчи, град, грозы и другие Фото: © «Татар-информ»

Летом возможны почвенные засухи, ураганы и смерчи

Между тем ежегодный рост температур оказывает негативное влияние на сельхозкультуры, поскольку все чаще случаются почвенные и атмосферные засухи, суховеи. Кроме того, летом в Татарстане возможны опасные метеорологические явления – ураганы, смерчи, град, грозы и другие.

«В нашем регионе еще не было ни одного лета без опасных метеорологических явлений, и речь идет не только об агрометеорологии. К таким явлениям относятся сильный ветер, обильные осадки, засухи. Может быть переувлажнение почвы. Бывают года, когда реализуется весь комплекс опасных метеорологических явлений в вегетационный период», – заметил Феликс Гоголь.

Устойчивые антициклоны, из-за которых долгое время нет ветра и осадков, приводят к концентрации загрязняющих веществ в воздухе. При таких обстоятельствах складываются неблагоприятные условия для здоровья людей.

«Летняя жара в наших широтах в первую очередь определяется антициклонами. Если будет преобладать антициклоническая деятельность и будет жарко, устойчивая стратификация, то будет накапливаться загрязнение в атмосфере. При циклонах воздух будет, наоборот, очищаться», – отметил начальник Гидрометцентра РТ.

По предварительным прогнозам специалистов, 2025 год может войти в пятерку или даже в тройку самых жарких лет в истории метеонаблюдений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«2025 год может войти в пятерку самых жарких лет»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил «Татар-информу», что, по предварительным прогнозам специалистов, 2025 год может войти в пятерку или даже в тройку самых жарких лет в истории метеонаблюдений.

«Если речь идет о глобальной температуре, то позиция климатологов – специалистов в области долгосрочных прогнозов – такова, что нынешняя средняя глобальная температура, усредненная по всему земному шару, войдет в пятерку самых теплых лет. Наш земной шар большой – где-то будет очень жарко, где-то температура будет около нормы, а где-то – ниже нормы», – рассказал он.

Однако более детальные прогнозы появятся к середине года, заметил Вильфанд. По данным синоптика, предстоящим летом в большинстве регионов нашей страны температура прогнозируется около и выше нормы. На юге европейской части России возможен дефицит осадков. Также дефицит осадков часто случается на севере европейской части России и в Якутии. В Поволжье температура летом прогнозируется выше нормы, отметил руководитель Гидрометцентра РФ.

Первая половина апреля будет относительно холодной Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Накануне Первомая есть вероятность очередного арктического вторжения»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что начавшийся апрель будет скупым на тепло и щедрым на осадки.

«Среднемесячная температура воздуха если и превысит положенную норму, то в целом не более чем на один-два градуса, и то лишь за счет теплой второй половины наступившей 30-дневки», – написал он в соцсетях.

По данным синоптика, первая половина апреля будет относительно холодной.

«Осадки могут идти в смешанном агрегатном состоянии. Не убирайте в долгий ящик теплые вещи», – посоветовал он.

Вторая половина апреля не только вернет температуру в положенное климатическое русло, но и порадует жителей центральной части России всплесками комфортного майского тепла (до плюс 15-20 градусов). Однако под занавес, накануне Первомая, есть вероятность очередного арктического вторжения, подчеркнул Тишковец.