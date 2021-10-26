Виктор Демидов: Форум в Болгаре нацелен на укрепление межнационального мира и согласия

Международный форум «Богословское наследие мусульман России» направлен на объединение усилий представителей научного и экспертного сообщества, духовных лидеров, руководителей общественных объединений в решении актуальных проблем укрепления межнационального мира и согласия, сохранения и укрепления современной богословской школы. Об этом на открытии форума сказал главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов.

«Российский мусульманские богословы и мыслители внесли огромный вклад в развитие мировой исламской науки, и их труды по-прежнему популярны среди широкого круга исследователей, верующих. Сегодня нам важно общими усилиями сохранять и преумножать это наследие, воспитывать нашу молодежь на принципах уважительного отношения к представителям различных народов или вероисповеданий», — сказал Виктор Демидов.

Он поприветствовал организаторов и участников Международного форума от лица полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и пожелал всем успешной и плодотворной работы.

Напомним, что торжественное открытие III Международного форума «Богословское наследие мусульман России» состоялось сегодня в Болгарской исламской академии, этот вуз и является организатором мероприятия, которое продлится до конца текущей недели.