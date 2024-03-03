«Википедии» грозит блокировка в России за несоблюдение запрета на рекламу VPN

«Википедия» может быть заблокирована в России из-за несоблюдения закона о запрете на рекламу VPN-сервисов. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Напомним, что закон, запрещающий популяризацию таких сервисов, вступил в силу с 1 марта. В то же время, как отметил депутат, в отечественном аналоге «Википедии» есть целая статья, «которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор».

Также к онлайн-энциклопедии есть и другие претензии, по части из которых уже вынесли судебные решения.

«Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — подчеркнул Горелкин.

По его мнению, вся полезная информация с сайта «Википедии» уже продублирована и размещена в соответствии со всеми нормами Рунета. Ознакомиться с ней, к примеру, можно на портале Большой Российской энциклопедии или «Рувики».