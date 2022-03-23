Vietnam Airlines решила приостановить полеты в РФ из-за пересмотра страховых процедур

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines решила приостановить полеты в Россию начиная с 25 марта. Об этом сообщает издание VnExpress, ссылаясь на заявление авиаперевозчика.

По информации компании, приостановка полетов вызвана тем, что Vietnam Airlines должна пересмотреть и уточнить процедуры, требования и правила, касающиеся страхования самолетов при выполнении рейсов в РФ, в том числе и в Москву.

Сейчас Vietnam Airlines — единственная вьетнамская авиакомпания, выполняющая рейсы в Россию.

Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом 27 января. Позднее, 16 марта, вьетнамские власти вновь разрешили безвизовый въезд в страну для российских туристов. Теперь граждане РФ могут находиться в этой стране Юго-Восточной Азии без визы в течение 15 дней с даты въезда, отмечает РБК.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории России уже объявили многие крупные компании.