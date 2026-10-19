Видеокорреспондент «Татар-информа» стала призером конкурса «Многоликая Россия»

Фото: © «Татар-информ»

Видеокорреспондент «Татар-информа» Айсылу Кашапова заняла второе место на XVII Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия». Жюри отметило ее совместный с Домом дружбы народов проект «Традиции на тарелке» в номинации «Лучший проект в цифровых медиа, посвященный межкультурному диалогу».

Проект создан совместно с Домом Дружбы народов Татарстана. В каждом выпуске представители национально-культурных объединений готовят традиционные блюда своих народов и рассказывают об обычаях, сохранении родного языка и национальной кухне.

Во время съемок участники не только делятся рецептами, но и знакомят зрителей с культурой своих народов, семейными традициями и тем, как передают их следующим поколениям.

Сейчас съемки проекта «Традиции на тарелке» проходят в казанском ЦУМе.

Напомним, итоги XVII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» подвели на втором заседании конкурсной комиссии. В этом году на конкурс поступило 252 заявки из 54 регионов России – всего 1133 работы. Торжественная церемония награждения победителей состоится 10–12 ноября в Казани в рамках XI Форума национальных СМИ «Единство в многообразии».