Видео: Животные из зоопарка Казани оценили новогодние подарки и сразу их «слопали»

В зоопарке Казани животные весело отмечают Новый год. Так, для бегемота Захарьи и семейства мартышек Бразза сотрудники зооботсада слепили по снеговику. Однако если обезьянки начали трапезу с «глазок» своей новой «снежной игрушки», то бегемот скушала его практически целиком, «закусив фруктами», на которых стояла фигура. Видео появилось в телеграм-канале KazanZoo.

Слон Филлимон, в свою очередь, решил отметить праздник водными процедурами. Сперва он принял душ, а потом прошел в зону «песчаных ванн», которые, судя по поведению животного, тоже ему «хорошо зашли».

Ворон Валюша начал праздник с распаковки подарка. После того, как птица отвязала ленточку, выяснилось, что там тоже были спрятаны различные «вкусняшки».

Некоторым обитателям пришлось выполнить ряд физических активностей, так как их сладкие подарки висели на «спецоборудовании», и чтобы их достать нужно было немного попрыгать.

видео: зоопарк Казани