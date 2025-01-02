Назван топ новогодних фильмов, по мнению жителей Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Названы шесть лучших фильмов для просмотра в новогодние каникулы, по мнению жителей Казани. Интересно, что в топе нет таких картин как «Ирония судьбы» или «Один дома». Рейтинг был опубликован пресс-службой мэрии столицы РТ.

Одна из рекомендаций – «Новогодние приключения Маши и Вити». Этот фильм рассказывает о том, как дети спасают Снегурочку из плена Кощея, чтобы вернуть школьникам Новый год. По пути к цели дети сражаются с нечистой силой.

Второе место – «Реальная любовь». В этом фильме зрителю представлены 9 историй о жизни разных людей: от премьер-министра до писателя. Всеми героями правит любовь, а действие фильма происходит перед Рождеством.

Третье место – «Чародеи». Советская сказка, действие которой происходит в институте по производству волшебных палочек. Однако в один момент в планы ученых решают вмешаться, преследуя свои коварные цели.

Четвертый фильм – «Светлое рождество», рассказывающий про двух бывших солдат, решивших создать танцевальный дуэт. Желая помочь старому генералу, который оказался на пороге бедности, герои организуют рождественский концерт.

Пятое место – «Морозко» — культовая советская сказка, в которой авторы не просто экранизировали «зимнюю историю», но и показали жизнь героев летом.

Шестое место – «Три орешка для золушки». Эта комедия с элементами драмы лишь отчасти экранизирует сказку братьев Гримм. Согласно сюжету, принц влюбляется в Золушку, но героиня обретает счастье не с участием феи-крёстной, а при помощи волшебных орешков, подаренных Золушке.