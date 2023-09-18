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Видео: ВС РФ уничтожили украинских боевиков на Артемовском направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения украинских боевиков. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Военнослужащие 2-го армейского корпуса пресекли попытки атак ВСУ на Артемовском направлении. Точными ударами артиллерии позиции боевиков были уничтожены», – указали в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ранее «Татар-информ» сообщал также, что Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения украинской ДРГ, атаковавшей Белгородскую область.
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