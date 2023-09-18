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Руc Тат
Происшествия 18 сентября 2023 10:22

Видео: ВС РФ уничтожили украинских боевиков на Артемовском направлении

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Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения украинских боевиков. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Военнослужащие 2-го армейского корпуса пресекли попытки атак ВСУ на Артемовском направлении. Точными ударами артиллерии позиции боевиков были уничтожены», – указали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал также, что Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения украинской ДРГ, атаковавшей Белгородскую область.

#минобороны рф
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