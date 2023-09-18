Видео: ВС РФ уничтожили украинских боевиков на Артемовском направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения украинских боевиков. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Военнослужащие 2-го армейского корпуса пресекли попытки атак ВСУ на Артемовском направлении. Точными ударами артиллерии позиции боевиков были уничтожены», – указали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал также, что Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения украинской ДРГ, атаковавшей Белгородскую область.