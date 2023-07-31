Видео: военкор Руденко подтвердил эффективность РПГ-7 против шведских БМП

Кадры поражения в зоне специальной операции на Украине шведской боевой машины пехоты (БМП) ручным противотанковым гранатометом (РПГ-7), выпущенным во времена СССР, опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрея Руденко.

«Поражение БПМ противника шведского производства с помощью РПГ-7 созданного ещё во временна СССР. Говорили злые языки, что CV-90 чуть ли не лучшая боевая машина пехоты в мире, а её на Сватовском направлении поразил “дедушка” РПГ», – написал журналист, комментируя видео.

Ранее эффективность советских гранатометов в зоне СВО отмечал в интервью корреспонденту «Татар-информа» известный военный эксперт и историк Юрий Кнутов. По его словам, западная военная техника, все еще уязвима для РПГ-7, особенно если наносить удар в борт или корму.