Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: военкор Руденко подтвердил эффективность РПГ-7 против шведских БМП
Кадры поражения в зоне специальной операции на Украине шведской боевой машины пехоты (БМП) ручным противотанковым гранатометом (РПГ-7), выпущенным во времена СССР, опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрея Руденко.
«Поражение БПМ противника шведского производства с помощью РПГ-7 созданного ещё во временна СССР. Говорили злые языки, что CV-90 чуть ли не лучшая боевая машина пехоты в мире, а её на Сватовском направлении поразил “дедушка” РПГ», – написал журналист, комментируя видео.
Ранее эффективность советских гранатометов в зоне СВО отмечал в интервью корреспонденту «Татар-информа» известный военный эксперт и историк Юрий Кнутов. По его словам, западная военная техника, все еще уязвима для РПГ-7, особенно если наносить удар в борт или корму.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»