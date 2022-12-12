Видео: вместе с новой Соборной мечетью в Minecraft появились Казанский Кремль и Болгар

«Миллиард.Татар» продемонстрировал Казанский Кремль и ряд других знаменательных мест столицы республики, построенные в игре Minecraft в рамках турнира «Таткрафт».

Турнир длился две недели, в течение этого времени было возведено более 150 зданий. В 3-минутном ролике мелькают Дворец земледелия, Нацбиблиотека РТ, пешеходная улица Баумана, площадь Свободы, Кремлевская набережная, Собор Казанской иконы Божией матери, а также хорошо детализированные архитектурные объекты Казанского Кремля.

При этом можно увидеть не только популярные среди туристов локации Казани, но и будущую Соборную мечеть, которую возведут на месте прежнего парка «Кырлай», Болгар, Нижнекамск и Зеленодольск.