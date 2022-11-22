«Миллиард.Татар» и волонтеры построили в Minecraft новую Соборную мечеть в Казани
Волонтеры Minecraft в рамках масштабного строительства виртуальных Казани и Болгара возвели в игровом пространстве на берегу Казанки Соборную мечеть.
За основу был взят концепт, созданный победившей на конкурсе проектов мечети командой архитектора Айвара Саттарова.
Первый камень в основание Соборной мечети Казани был заложен во время празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Параллельно был объявлен международный конкурс проектов мечети, в котором победила команда Айвара Саттарова (Казань) и Алексея Гинзбурга (Москва).
В пространстве Minecraft уже отстроены Казанский Кремль и улица Баумана, а в Болгаре — Белая мечеть.
Конкурс на кубок «Таткрафт» при поддержке редакции «Миллиард.Татар» стартовал 14 ноября и продлится до 30 ноября. Призовой фонд — 15 тыс. рублей. С условиями участия можно ознакомиться на сайте.
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