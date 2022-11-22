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Ру Тат
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Казань
22 ноября 2022  13:57
Ильгизар Вахитов

«Миллиард.Татар» и волонтеры построили в Minecraft новую Соборную мечеть в Казани

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Волонтеры Minecraft в рамках масштабного строительства виртуальных Казани и Болгара возвели в игровом пространстве на берегу Казанки Соборную мечеть. 

За основу был взят концепт, созданный победившей на конкурсе проектов мечети командой архитектора Айвара Саттарова

Первый камень в основание Соборной мечети Казани был заложен во время празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Параллельно был объявлен международный конкурс проектов мечети, в котором победила команда Айвара Саттарова (Казань) и Алексея Гинзбурга (Москва). 

В пространстве Minecraft уже отстроены Казанский Кремль и улица Баумана, а в Болгаре — Белая мечеть. 

Конкурс на кубок «Таткрафт» при поддержке редакции «Миллиард.Татар» стартовал 14 ноября и продлится до 30 ноября. Призовой фонд — 15 тыс. рублей. С условиями участия можно ознакомиться на сайте.

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Айвар Саттаров: «Соборная мечеть Казани соответствует современной эпохе, эстетике космического корабля Востока»
«Центральная мечеть не в центре города — это оксюморон»
«Соборная мечеть напротив Кремля будет символизировать новую Казань»
«Ханская» или «Марьям»: как назвать соборную мечеть в Казани?
«Они слова не сказали, когда у „Кырлая” строили высотки, а мечеть им почему-то мешает»
Архитектор Айвар Саттаров: «Абсолютная высота Соборной мечети составит 132 метра»
Камиль Исхаков: «„Кул Шариф" — это история, а Соборная мечеть устремлена в будущее».

#соборная мечеть
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