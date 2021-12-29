Видео: ведущая «Ак Барс – шоу» «зависла» на 17 минут в прямом эфире

«Мисс Татарстан-2020» Анна Семеновых во время работы в прямом эфире ведущей «Ак Барс – шоу» 17 минут молча смотрела в камеру и улыбалась, пока ее соведущие разбирали эпизоды игры в перерыве матча.

Инцидент был опубликован на официальной странице «Ак Барса» в Instagram. «Зависнуть на 17 минут. В «Ак Барс Шоу» и не такое бывает», — подписала произошедшее пресс-служба «Ак Барса» под постом.

Подписчики официального аккаунта клуба с юмором отреагировали на инцидент. «Сммщики конечно хорошие, но мы сейчас все засмеем эту ситуацию и этот позор никогда не закончится. Вообще конечно не смотрится шоу. Теперь, кажется, что Махмуд это было еще не совсем дно», - написал один из болельщиков в комментариях.

Напомним, что сегодня «Ак Барс» проведет последний матч регулярного чемпионата КХЛ в 2021 году. Команда Квартальнова сыграет на выезде с «Автомобилистом». Начало встречи в 17:00.