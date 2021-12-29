«Ак Барс» сыграет на выезде с «Автомобилистом» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ в 2021-м году. Казанцы сыграют в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста». Начало игры в 17:00 по московскому времени.

Последний матч 2021 года! Играем с «Автомобилистом»

📍 КРК «Уралец», Екатеринбург

🕔 Стартуем в 17:00

📺 Прямая трансляция: KHL, ТНВ и ТНВ-ПЛАНЕТА pic.twitter.com/aVRGERavf7 — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 29, 2021

После 43-х матчей команда Дмитрия Квартальнова занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, опережая уфимский «Салават Юлаев» на одно очко. В последней игре регулярного чемпионата КХЛ казанцы на своем льду вырвали победу в овертайме (4:3) над лидером КХЛ магнитогорским «Металлургом». ИА «Татар-информ» публиковало большую статью об этом матче.

«Автомобилист» занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ и борется за попадание в плей-офф с «Нефтехимиком», «Барысом» и «Амуром». В последней игре чемпионата «Автомобилист» в гостях проиграл по буллитам «Барысу» (2:3). Отметим, что серия поражений команды из Екатеринбурга составляет уже пять матчей.

«Ак Барсу» в матче из-за травм не помогут форварды Александр Бурмистров и Дмитрий Воронков, а у «Автомобилиста» в список травмированных помещены вратарь Юхан Маттссон, форварды Георгий Белоусов, Алексей Макеев и Шэйн Принс.

Ранее клубная пресс-служба «Ак Барса» огласила хоккеистов, которые отправились с командой Квартальнова на выездную серию.

Вратари: Тимур Билялов, Игорь Бобков, Илья Голубев.

Защитники: Кирилл Адамчук, Марк Барберио, Джейсон Демерс, Даниил Журавлёв, Стивен Кэмпфер, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель.

Нападающие: Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Александр Квартальнов, Николай Коваленко, Пер Линдхольм, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Даниил Тарасов, Джордан Уил, Эрик Фер.