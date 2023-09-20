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Видео: В Нагорном Карабахе российские миротворцы помогают мирному населению
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе продолжает выполнять свои функции в обострившихся условиях, сообщили в Минобороны РФ.
Миротворцы оказывают всю возможную помощь мирному населению. В данный момент в базовом лагере, где находится медицинский отряд, расположены 2261 гражданский, среди них 1049 детей.
Командование российских миротворцев тесно контактирует с азербайджанской и армянской сторонами, а также с представителями Нагорного Карабаха.
Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных жителей, а также обеспечение безопасности российских миротворцев.
Ранее мы сообщали, что при посредничестве командования российского миротворческого контингета между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.
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