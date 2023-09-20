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Миротворцы помогли Карабаху и Азербайджану договориться о прекращении боевых действий
При посредничестве командования российского миротворческого контингета между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня, сообщили в Минобороны РФ.
Реализация этих действий будет осуществляться в координации с командованием российского миротворческого контингента.
Напомним, что Минобороны Азербайджана сообщило, что была достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий. Согласно условиям, расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования должны сложить оружие.
Ранее правительство Армении было готово признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом премьер-министр страны Никола Пашинян заявил в начале мая.
После этого Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами обеих сторон, отмечал, что конфликт движется в сторону урегулирования. Однако в июле Пашинян сообщил о высокой вероятности начала новой войны с соседним государством.
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