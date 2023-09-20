Миротворцы помогли Карабаху и Азербайджану договориться о прекращении боевых действий

При посредничестве командования российского миротворческого контингета между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня, сообщили в Минобороны РФ.

Реализация этих действий будет осуществляться в координации с командованием российского миротворческого контингента.

Напомним, что Минобороны Азербайджана сообщило, что была достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий. Согласно условиям, расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования должны сложить оружие.

Ранее правительство Армении было готово признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом премьер-министр страны Никола Пашинян заявил в начале мая.

После этого Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами обеих сторон, отмечал, что конфликт движется в сторону урегулирования. Однако в июле Пашинян сообщил о высокой вероятности начала новой войны с соседним государством.