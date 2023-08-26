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Видео: в Казани на Пушкина мотоциклист сбил 17-летнюю девушку
Минувшей ночью произошло ДТП с участием мотоцикла и пешехода, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Около трех часов ночи 34-летний водитель мотоцикла Honda на улице Пушкина сбил 17-летнюю девушку, которая пыталась, по предварительной информации, перейти дорогу в неположенном месте.
После этого мотоциклист врезался в машину Hyundai, которая стояла на светофоре, а Hyundai врезалась в Honda, что стояла перед ней.
В результате аварии девушку-пешехода госпитализировали с различными травмами.
По информации ГИБДД, за 7 месяцев 2023 года на дорогах города Казани с участием детей до 16 лет зарегистрировано 81 дорожно-транспортных происшествие, в которых 87 детей получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, что в связи с обстановкой с 21 августа по 10 сентября ГИБДД проводит в казани профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», нацеленное на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».
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