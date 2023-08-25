«ПДД нужно знать на зубок»: в Казани проходит акция ГИБДД «Внимание – дети!»

Перед началом нового учебного года в Казани проходит профилактическое мероприятие ГИБДД «Внимание – дети!». Проводят его не только автоинспекторы, но и сами школьники. Вместе они напоминают водителям и пешеходам о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

Сегодня акция прошла на пересечении улиц Павлюхина и Назарбаева. К мероприятию присоединились сотрудники ГБУ «Безопасность дорожного движения» и Управления образования Казани.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«За 7 месяцев 2023 года на дорогах города Казани с участием детей до 16 лет зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в которых 87 детей получили травмы различной степени тяжести. Анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с участием детей увеличивается в августе-сентябре, когда подростки после продолжительного летнего отдыха теряют навыки, связанные с безопасным поведением на дороге, и им требуется дополнительная адаптация к транспортной среде», – рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани Нияз Яруллин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Согласно статистике, как раз в период с августа по сентябрь произошло 19 ДТП, в которых пострадало также 19 детей.

Во время проведения акции «Внимание – дети!» планируют массово проверять водителей, которые перевозят детей, а также проследить за наличием дорожных знаков, разметки светофоров и ограждений на подъездных путях к образовательным организациям. Кроме этого, будут проведены родительские собрания, на которых взрослым напомнят о ПДД и важности световозвращающих элементов.

В пресс-службе Управления образования Казани поделились, что с детьми будут проведены беседы и акции, направленные на восстановление после летних каникул навыков безопасного поведения на дорогах. Родителям и школьникам напомнят о безопасном маршруте от дома до школы и обратно. Кроме этого, первоклашкам в этом году раздадут световозвращающие наклейки и брелоки.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Чтобы напомнить пешеходам и водителям о ПДД, участники движения «Юный инспектор дорожного движения» собрались на оживленном перекрестке в центре города, они раздавали прохожим брошюры и световозвращающие брелоки.

15-летняя Адиля Гасимова в ЮИД уже пять лет, сейчас она является помощником тренера и помогает осваивать правила безопасности детям помладше.

«Я чемпионка Всероссийского конкурса “Безопасное колесо” 2020 года. Это конкурс, в котором проверяют умения и навыки ПДД, их нужно знать на зубок и уметь рассказать своему другу. Также это теория и практика оказания первой помощи. Участники конкурса должны знать безопасный путь домой, курс ОБЖ, а также фигурное вождение велосипеда. Это очень интересно и действительно очень важно», – рассказала Адиля.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Акция «Внимание – дети!» продлится до 10 сентября. Автоинспекторы рассчитывают, что эти мероприятия помогут уберечь несовершеннолетних от трагедий на дорогах столицы республики.