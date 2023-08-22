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Видео: В Казани «Лада» столкнулась с иномаркой и врезалась в столб, пострадал водитель
В Казани водитель легкового автомобиля получил травмы в ДТП, видео с места аварии опубликовали в социальных сетях.
«По предварительным данным, 22-летний водитель «Лады» нарушал ПДД, двигаясь по полосе дороги, предназначенной для маршрутного транспорта и столкнулся Hyundai, 53-летний водитель которой, также по предварительной информации, совершал перестроение в нарушение требований дорожных знаков», – рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
После столкновения с иномаркой «Лада» протаранила бетонный столб. Водитель отечественного автомобиля получил различные травмы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за роста числа ДТП Госавтоинспекция Казани с 14 по 24 августа перешла в усиленный режим работы. В этот период правоохранители реализуют комплекс мер по профилактике наездов на пешеходов, ДТП с участием велосипедов и мототранспорта, а также по пресечению фактов пьяного вождения.
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